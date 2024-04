Kanalreparaturen beendet Berliner Kaiserdamm soll ab Freitag wieder ganz befahrbar sein 

Ab Freitag soll der Autoverkehr wieder über den gesamten Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg fließen. Fast genau ein Jahr nach den Sperrungen wegen Kanalschäden haben die Berliner Wasserbetriebe ihre Baustelle am Sophie-Charlotte-Platz geräumt. Am Freitagnachmittag will die Senatsverkehrsverwaltung die stadteinwärts führenden Fahrbahnen nach der Umstellung einiger Ampeln freigeben. In der westlichen Richtung geschah dies bereits im vergangenen Dezember.