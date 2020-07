Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 217.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Den Kampf um Karstadt im Kiez führen lokale Politikerinnen, Gewerkschaften und viele engagierte Menschen. Zum Beispiel in der Müllerstraße in Wedding: Dort senden 1000 Bürgerinnen und Bürger Botschaften an die Kaufhaus-Kette, die den Standort am Leopoldplatz schließen will. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Dem Himmelbeet läuft die Zeit davon: Bezirk zieht Zusage für Urban Gardening auf dem Mettmannplatz zurück

Streit um „Mohrenstraße“ geht weiter

Nur 6,9 Kilometer neue Radwege in Mitte seit 2017

Kultur-Tipp: Improvisationstheater auf der Spree

David Joram schreibt aus NEUKÖLLN:

Kein Kontaktverbot mehr: Wie die Neuköllner Sportvereine reagieren

Interview mit Jonathan Dürr, Kapitän der professionellen Neuköllner Freizeitfußballer BirgitPrinzBoateng

Umfrage am Hermannplatz: Was tun gegen den zunehmenden rechten Terror?

Kultur: Stars in Concert feiert Comeback

Neue Radwege: Neukölln weit hinter der Spitze

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Die unendliche Geschichte von der zerstören Brücke zur Humboldt-Insel

Bodenbelastung in der Tegeler Ziekowstraße ernster als vermutet?

Richard Gamp ist neuer Landesschulsprecher – er kann auch DJ

100 Jahre Berlin – 100 Jahre Bezirk Reinickendorf: Eine Ausstellung zeigt, wie alles begann

