Allein im Wald? Kurz hinter Berlin-Spandau geht’s weiter – aber nicht mit dem Bus nach Schönwalde. Deshalb haben Gollaleh Ahmadi und Oliver Gellert, beide Grüne, im Rathaus Spandau eine bessere Verbindung gefordert. „Auch am Wochenende und abends, bis 24 Uhr mindestens im Stundentakt.“ Darüber hat der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet - und im aktuellen Newsletter noch mal nachgelegt, aber zu gleich mehr.

„Zurzeit ist die Busverbindung von Berlin-Spandau nach Schönwalde insbesondere am Wochenende sehr schlecht", klagten die Grünen. "Selbst tagsüber besteht nur ein zweistündiger Takt. Ab 20 Uhr mit dem ÖPNV nach Schönwalde zu kommen, ist fast unmöglich.“ Fand die BVV spitze.

Die BVG hingegen meint: nicht so doll. Das geht aus dem Rathausbericht von Verkehrsstadtrat Frank Bewig, CDU, hervor. Ab Johannesstift fährt der Bus 4,5 Kilometer durch den Wald und hält („abgesehen vom Haltepunkt Oberjägerweg“) erst wieder in der Nachbarstadt Schönwalde/Glien. Das Interesse, so einen Bus zu finanzieren, in dem abends höchstens der angeschossene Förster sitzt, ist eher mau. – Quelle: Schlussbericht Nr 1778

BVG wollte „BerlKönig“ nach Schönwalde testen. Was die BVG allerdings im Rathaus Spandau nicht mitteilte: Sie hatte das Problem offenbar selbst auf dem Zettel. Das zeigt ein aktuelles Senatspapier von Harald Moritz, Grüne. Zwischen Rathaus und Schönwalde wollte die BVG ursprünglich den Rufbus „BerlKönig BC“ testen – als eine von vier Testgebieten in Berlin. Der Test fand in Heiligensee statt, die Resonanz war dünn. Und zwischen Spandau und Schönwalde bleibt oft nur das Auto, um Familie, Kinder, Freunde abends sicher und schnell durch den Wald zu bringen. Quelle: schriftl. Anfrage

- Corona in Spandau: Die neuen Regeln, Zahlen und Lob für Schulleiter

- Newsletter-Check: So lief mein Test in Havelhöhe

- "Sie stehen bei uns im Treppenhaus": Ärger um Teststation in der Altstadt - Leser berichten

- Wasserball-Arena: Neue Skizze, frische Infos von der 20-Mio-Bastelle

- Scharfe Lanke: Jetzt gibt es den Termin schwarz auf weiß im Newsletter

- Meine Gartenstadt, mein TSV Staaken, mein Leben

- 1. Konzert seit 1981: Die Ärzte treten wieder in Spandau auf

- 1. digitale BVV im Rathaus

- Krankenhaus Hohengatow: Neubauten mit sechs, sieben Etagen am Waldrand? SPD, CDU und Linke melden sich

- Containerdorf am Südhafen: neuer Termin für Flüchtlingsheim

- Ausflugstipp zum Jaczoturm: Stand am Havelufer mal 'ne Burg?

-100 Jahre VfV Spandau: die Jubiläumsaktion

- Orgeln, Orgeln, Orgeln: Festwoche in Spandau

- Blaulicht, Qualm, Feuerwehr in Gatow: Was steckte hinter dem Großeinsatz in Gatow?

- So viele bayerische Straßennamen: Leser melden sich zum fränkischen Rätsel von Kladow

- Museumschefin will der Polizei eine Fliegerbombe abschwatzen

