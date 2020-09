Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit rund 222.000 Abonnements. Mit mehr als 30.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Der niedrige Wasserstand im Lietzensee fällt vielen Besuchern des dortigen Parks auf – darunter Tagesspiegel-Kulturautor Peter von Becker und Carsten Knobloch vom Verein ParkHaus Lietzensee. Letzterer schrieb auf Facebook, laut Daten des Berliner Wasserportals sei im August sogar der niedrigste Stand seit dem Beginn der Aufzeichnungen in den 1970-er Jahren gemessen worden. Wie schlimm ist das? Unser Newsletter-Autor hat dazu Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) befragt, der ausführlich Auskunft gab und auch eine Verbindung zur Klimakrise nannte. Zumal der Lietzensee kein Einzelfall sei in Berlin. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:



Nach dem illegalen Autorennen und dessen schwerwiegenden Folgen auf dem Ku'damm: Wie Politiker die Raser bremsen wollen

Streit um Bürgerfragen in der BVV - Bezirksamt antwortet nicht mehr schriftlich

Europa zu Gast in Grunewalder Akademie für politische Bildung

Freikarten für Führung durch das Bikini-Haus

Tag des offenen Denkmals: Wir stellen eine Auswahl der 34 Veranstaltungen im Bezirk vor

