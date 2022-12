Kinder spenden einen Baum Kampagne für ein grüneres Berlin

Ganz schön in die Höhe geschossen ist die Linde, die an der Ecke Thule- und Neumannstraße in Pankow steht. Vor zweieinhalb Jahren wurde sie vor dem Grundstück der Trelleborg-Grundschule gepflanzt. Die Idee dazu hatten fünf Kinder aus der zweiten Klasse – Emma, Tim, Grete, Helene und Wanda.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden