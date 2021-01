Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 235.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Eva-Marie Schoenthal (SPD) ist die älteste Bezirksverordnete Berlins – und wird kommende Woche 90. Wegen der Coronavirus-Pandemie nimmt sie digital an der Bezirkspolitik teil. "Ich bin da eigentlich richtig stolz auf mich", erzählt sie unserer Newsletter-Autorin. "Klar habe ich ab und an meine Schwierigkeiten, aber ich habe festgestellt, dass das bei den Jüngeren genauso ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich in die digitalen Sitzungen reingekommen bin, manchmal klappt das mit dem Ton nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht ganz so gut über die Geräte Bescheid weiß wie welche, die mit der Technik aufgewachsen sind. Aber eigentlich klappt das ganz gut." Mehr von Eva-Marie Schoenthal im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirksverordnetenversammlung 2.0: Mittwoch findet die erste BVV als Videokonferenz statt

Bezirkspolitik aus dem Homeoffice? So viele Mitarbeitende der Bezirksverwaltung arbeiten aktuell von zu Hause

Neuköllner FDP nominiert Kandidat:innen fürs Superwahljahr

508 kommunale Wohnungen: Degewo kauft das Gropiushaus

Rudergemeinschaft Wiking wird 125 Jahre alt

23 Prozent Steigerung: Britzer Garten meldet Besucher*innenrekord für 2020

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Das geheimnisvolle Schwimmbad an der Havel

Drei Brüder aus Reinickendorf lösen das Maskenproblem

Keine Modalfilter im Hermsdorfer Waldseeviertel

Überlasteter Betriebshof Heiligensee: Die BSR hält nichts von Zeitfenstern

Jetzt auch im Norden Berlins: Zwei Stadtnatur-Rangerinnen passen auf die Umwelt auf

Gedenkfeier für einsam Verstorbene diesmal nur virtuell – aber zum Nachhören

AfD verunglimpft Leiter des Gesundheitsamtes: Geschlossener Protest der BVV und des Bezirksbürgermeisters

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

"Einfallslos und stadtfeindlich“: Kritik am Kompromiss zur Mühlendammbrücke

Corona-Update für den Bezirk

Klagen über schlechte Lüftung und zu viele Menschen im Bürgeramt Wedding

Personalmangel im Bezirksamt: Familien in Mitte warten seit drei Monaten auf ihr Elterngeld

Werden die Bundeswehrsoldaten aus dem Gesundheitsamt abgezogen?

Tempohomes für Suchtkranke auf dem Leopoldplatz kommen doch nicht

Berliner Unterwelten weiterhin in Not

Ärger über Sperrmüllberge in der Zwinglistraße in Moabit

