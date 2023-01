Tagesspiegel Plus Soll „klar und übersichtlich“ werden : Jarasch will Verkehrsknoten in Berlin-Marzahn zerschlagen

Rund 50.000 Fahrzeuge passieren täglich den Verkehrsknoten Marzahn. Weil der Zustand der Brücken schlecht ist und Fuß- sowie Radwege fehlen, soll er umgebaut werden.