Sonne in Berlin? Na dann ein Tipp: Das Strandbad Jungfernheide ist seit dem Wochenende geöffnet. Das kleine, feine Freibad mit Gastro (Kuchen, Pizza, Pils, Aperol ff.), sauberem Sand, einem langen Badesteg und einer wirklich schönen und historisch interessanten Anlage befindet sich in Charlottenburg, hart an der Grenze zu Berlin-Siemensstadt (Spandau). Eintritt pro Tag 8 Euro, am Wochenende 10 Euro.

„Machen Sie Urlaub in Berlin“, lautet das Motto. Geöffnet ist das Freibad aktuell von 10-19 Uhr. Der Preis pro Volleyballplatz beträgt 5 Euro pro Stunde, ein Stand-up-Paddle kostet 10 Euro pro Stunde. Und wer die Wasserskianlage exklusiv mieten will, muss 100 Euro hinlegen. strandbad-jungfernheide.de

Und wer mag, dreht noch eine Runde um den Teich zum schönen Wasserturm an der Jungfernheide gleich neben dem Hochseilgarten. Gewaltige Bäume stehen dort im Wald, der Biergarten ist jetzt auch wieder geöffnet, Dienstag-Donnerstag von 12-19 Uhr und Freitag-Sonntag von 12-20 Uhr. Und der Ausblick ist ganz zauberhaft. waldhochseilgarten-jungfernheide.de/sommergarten/

Geöffnet hat in Spandau auch das große Freibad an der Gatower Straße, wo in dieser Woche allerdings die Hallensaison endgültig für Otto-Normal-Schwimmer endet. Das Freibad in West-Staaken macht aber später auf (und schließt in diesem Jahr auch wieder sehr früh): Alle Infos für Spandau finden Sie hier im Tagesspiegel von mir.

Übrigens: In Berlins Freibädern werden Pommes zur Luxusware: Wegen des Krieges in der Ukraine wird das Sonnenblumenöl zur Mangelware. Imbissbetreiber haben bereits die Preise für Pommes erhöht. Hier der Tagesspiegel-Text.

