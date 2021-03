Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 243.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich Robert Klages:

Havel und Spree führen aktuell bereits weniger Wasser als in dieser Jahreszeit üblich. Was das mit der Trockenheit der vergangenen Jahre in Zeiten der Klimakrise zu tun hat und wie in diesen Tagen versucht wird, den Wasserhaushalt der Hauptstadt mit Blick auf einen erneut trockenen Sommer zu sichern, steht im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Manche Politiker tragen Anzug, andere Hertha-Trikot: Bericht von der ersten digitalen BVV

Corona-Test-Drive-Inn soll an der alten Briten-Kaserne entstehen

Ausflugstipp: Teufelsbruch und Nebenmoore

Sozialer Brennpunkt Pepitahöfe? Ein Treffen mit Mietern, Vermietern und Polizei vor Ort

Spendenaktion: Newsletter-Leserin sammelt Geld für Luftreinigungsgeräte an Schulen

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Ostern digital: Superintendent Michael Raddatz im Gespräch

Verschärfte Regeln: Homeoffice in der Verwaltung

Nur öffentlich zählt: BVV mit leichten Anlaufschwierigkeiten

Digital mit einem Guide durch die Stadt: Verlosung von Tickets

Die ersten Impftermine: Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Koffer auf dem Friedhof: eine Installation des Künstlers Gerald Matzner

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

„Nutzen Sie die Möglichkeiten!” – Kulturstadträtin ruft zur Nutzung der Kulturangebote im Bezirk auf

Schwangere Frau vor eigenen Kindern rassistisch beleidigt und geschlagen

Das Corona-Update aus der BVV

Bezirksamt legt Badegästen am Biesdorfer Baggersee Steine in den Weg

„Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie wichtig die Vereine für das soziale Leben im Bezirk sind” – BVV will Sportvereine in der Krise mit Werbekampagne unterstützen

Jugend musiziert – Sechs erste Plätze für Musikschüler*innen aus Marzahn-Hellersdorf

Leserkritik zur Ausstellung „Zeitumstellung” im Schloss Biesdorf

