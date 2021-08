Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Masha Slawinski schreibt aus NEUKÖLLN:

Der Aktivist, Schriftsteller, Publizist und Verleger Klaus Farin kandidiert für die relativ junge Partei Klimaliste Berlin. Farin lebt seit 40 Jahren in Neukölln. 1997 gründete er mit Journalist*innen und Wissenschaftler*innen das Archiv der Jugendkulturen. Außerdem engagierte sich Farin zwanzig Jahre bei den Grünen. Mittlerweile nicht mehr. Sie wären ihm nicht mehr konsequent genug. Viele der Berufspolitiker*innen der Grünen, die er im Laufe der Jahre kennen gelernt habe, seien „extrem frustriert“, weil man sie immer wieder ausgebremst hätte. „Viele von denen wollen zwar massiv an die Macht, wissen aber gar nicht mehr warum“, sagte Farin unserer Autorin im Gespräch für die Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft". "Die Grünen sitzen heute auf der falschen Seite." Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: Impfaktion in Neuköllner Moschee, Inzidenzen, Vierte Welle

Britzer Garten: „Vogelsommer“ und Klassik für Flaneur*innen

Schon jetzt per Brief wählen

Spazieren über den türkischen Friedhof am Columbiadamm

Was die Parteien gegen das Müllproblem unternehmen wollen

Festnahme nach Autoeinbrüchen

Wieso nur Sommerbad im Sommer?

Viele türkeistämmige Berliner*innen haben Angst um ihre zweite Heimat

"Ich kenne Sie": Die Begegnung des Berliner CDU-Chefs mit Clan-Boss Remmo

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

BVV erstmals wieder in Präsenz

Kein totaler Denkmalschutz für die komplette ehemalige Nervenklinik in Wittenau

Auf den Spuren der Reinickendorfer Industrie – Lokomotiven und Fahrstühle der Extraklasse

Eine Fotografin aus Heiligensee dokumentiert den Niedergang

Bauernmarkt in Lübars: Wirklich eine Belästigung? – Bezirksamt sichert Bau einer Toilette zu

Flughafensee: DLRG soll aufpassen, Ranger sollen kontrollieren, Gastronomie muss her, vor allem aber Toiletten

Familiensportfest bei den Füchsen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

„Rettet die Mokka-Milch-Eisbar“: Interview mit Initiatorin Claudia Nier

"Unsere Bundesregierung versagt": Grüne demonstrieren in Mitte für Luftbrücke nach Afghanistan

Initiative Parkcafé Rehberge startet Umfrage

Keine Büsche mehr, dafür Brache und Bauzaun im Louise-Schroeder-Park

Mitte vor den Wahlen: Fragen an die Parteien zum Thema Klimaschutz

Feministischer Rapp: Sisterqueens rappen auf dem Pop-Kultur-Festival

Umstrittener Abriss des Brutalismus-Ensembles in der Rathenower Straße steht bevor

