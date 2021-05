Die Kolonialgeschichte der Stadt Berlin wird an vielen Orten im Bezirk Mitte sichtbar. Die bekanntesten Beispiele sind die Mohrenstraße und das Humboldt Forum. Der Verein Berlin Postkolonial will darüber in einer virtuellen Führung aufklären. Berlin habe als Metropole vom Sklavenhandel profitiert, sagt der Historiker Christian Kopp. Im Stadtbild werde dieses Unrecht aber oft verfälscht und glorifiziert dargestellt. In der Nikolaikirche befindet sich das prunkvolle Grab von Carl Constantin von Schnitter, der als Kommandant und Festungsbau-Meister in die deutsche Geschichte einging. Dass in seine Festung in Westafrika Sklaven eingesperrt wurden, wissen allerdings die wenigsten. Die Tour führt zu zehn solcher Orte in Mitte. Weitere Themen im Newsletter diesmal: