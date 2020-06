Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 213.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Das Schloss Friedrichsfelde im Tierpark wurde auch aus Einnahmen von Menschenhandel errichtet. Es geht um Benjamin Raule, der 1682 die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie gründete. Rund 30.000 Menschen sollen aus Ghana verschleppt worden sein. Auch aus diesen Einnahmen setzte Raule den Grundstein für das Schloss Friedrichsfelde und feierte dort üppige Feste. Unter anderem wird er dort mit einer Statue geehrt. Darüber hatte unser Autor im August 2010 berichtet. Thomas Ziolko, Vorstand des Schlosses Friedrichsfelde und Vorsitzender der "Freunde Hauptstadtzoo" schrieb, der Fall solle durch den für den Tierpark arbeitenden Historiker geprüft werden und „gegebenenfalls geeignete Vorschläge zum Umgang damit" erarbeitet werden. Inzwischen ist der Historiker Clemens Maier-Wolthausen "tatsächlich bereits beauftragt, sich der Aufarbeitung der Schlossgeschichte anzunehmen". Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem diesmal:

Nach Aussagen am Tag gegen Homophobie: CDU-Politiker Ribble kündigt an, politische Ämter niederzulegen

Schauspieler*innen müssen sich selber schminken: Theater an der Parkaue zeigt nach 83 Tagen Coronapause wieder Stücke unter Hygienebedingungen

Theater-Mitarbeiter müssen Antidiskriminierungsklausel unterschreiben: Jedem Fall von Diskriminierung wird geglaubt, dann gibt es drei Möglichkeiten

"Niemand kommt, alle sind dabei" - das Nicht-Festival des Sommers

Grunst will Behördenvorgänge optimieren - besonders bei Radverkehrsanlagen

211 Jahre alten Eiche: Die Kunstinstallation "White Root" im Deutsch-Russischen Museum

Die Biking-App "Komoot" im Test: durchs sorbische Brandenburg

SPD-Fraktion spricht sich für Pop-Up-Radwege aus





Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Kriminalitätsbilanz: Mehr Straftaten, mehr Unfälle - aber auch mehr Einwohner

BVV tagt in Schulturnhalle

Fête de la Musique: Konzert und Freakshow aus dem Supermarkt

"Science Park" in den Rathenauhallen?

JuKuZ contra Kungerkiez - zweite Runde

Gosener Graben wieder schiffbar - mit dem Kanu

Mellowpark wartet auf Olympia

