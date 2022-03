Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Während oben auf der Kreisel-Baustelle nichts vorangeht, tut sich unten was: Nach fast sechs Jahren ist ein baldiges Ende der Sanierung des U-Bahnhof Rathaus Steglitz in Sicht. Und eine gute Nachricht gibt's auch: Es sind schon alle Läden vermietet, denn was da entsteht, soll mehr sein als nur ein Umsteigebahnhof und zum Einkaufen einladen. Etwas weiter nördlich wird zumindest etwas entschieden: Der U-Bahnhof Schloßstraße, der immer noch wüst aussieht, bleibt zweigeschossig. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bald ist Single Parent Day: Über ein Viertel aller Familien im Bezirk werden von Alleinerziehenden gewuppt

Vom Flugkapitän bis zum ehemaligen Bundespräsidenten: Seit elf Jahren veranstaltet ein Lankwitzer Paar Lesungen in ihrem Wohnzimmer

Der Ticker: Der Südwesten hilft der Ukraine

Corona-News

Jetzt wird der Haushalt gemacht: Bericht von der BVV

Gefährliche Falschparker: In nur einer Woche schrieb das Ordnungsamt vor Kitas und Schulen 155 Anzeigen

Gemeinnützige Träger, aufgepasst: Das Land vergibt drei Grundstücke im Bezirk

Mehr Ausbildung wagen: Jugendstadträtin wirbt um junge Leute und Betriebe

Jüdisches Theaterschiff “MS Goldberg” will auch in Wannsee anlegen

Der März ist Darmkrebsmonat: Gönnen Sie sich eine Darmspiegelung!

Akademisches Orchester Berlin: Ukraine-Benefizkonzert in der Philharmonie

Erinnerung an Gail S. Halvorsen: Alliiertenmuseum zeigt den Luftbrücken-Filmklassiker “The Big Lift” +++ Für das Leben: Schwimmen lernen in den Osterferien

Doppelt gute Nachrichten: Fußball auf der Ringstraße und ein Rückruf aus dem Amt

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreiben Nele Jensch und Corinna von Bodisco:

"Wir haben schon einige lachende Kinder und glückliche Hunde gesehen": Alexander Czeh erzählt vom Start des neuen Lastenrad-Verleihs im Graefekiez

"Kinder und Risikogruppen werden vergessen - schon wieder" – Nele Jensch kommentiert zum Ende der Corona-Schutzmaßnahmen

Spendenaufruf: Kreuzberger Verein evakuiert in Moldawien gestrandete Geflüchtete aus der Ukraine

6.000 Unterschriften gegen Karstadt-Umbaupläne am Hermannplatz

Bezirkshaushalt beschlossen: Was ist mit den Spielplätzen?

Weiter geht's mit den "Xhain-Terrassen" – Antragsstellung bis Mitte Mai möglich

Nächtliche Wochenend-Sperrung der Oberbaumbrücke zwecks Radstreifen-Protektion

"Die Weite der Welt": Angelika Arendt in der Alten Feuerwache

"No Corona, No Cry": Dokumentartheater nimmt Verschwörungstheoretiker*innen auf die Schippe

Neu in der BVV: Anika Wiest will die Verwaltungsdigitalisierung voranbringen

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Pankow bekommt eine neue Straße: Wohnsiedlung entsteht in Kleingartenanlage

Geschützter Mauerstreifen: Bezirk lehnt von der BVV geforderte neue Kleingartenanlage ab

Grundwasser-Sorgen: Ärger um "Schrottplatz" am Naturgebiet – Bezirksamt geht gegen Betriebe vor

Millionenteure Sanierung: Diese fünf Pankower Hauptstraßen werden bald repariert

Keine Lust, auf den Kiezblock zu warten: Anwohner wollen Sofort-Maßnahmen, um den Durchgangsverkehr aus ihrem Viertel zu verbannen

Beliebtes Familienzentrum wird saniert - aber nicht vor 2025

