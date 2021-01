Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 235.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Möglich, dass es das höchste Bücherregal im Bezirk Lichtenberg ist, das sich da im K. Verlag an der Wand emporstreckt. Vielleicht ja sogar Berlins. Sortiert sind die Bücher nach Themen, Epoche und Autor*innenschaft, erzählt Verlegerin Anna-Sophie Springer, den Blick nach oben gerichtet. 2011 hat sie den kleinen Verlag in ihrer Neuköllner Altbauwohnung gegründet. Seit 2017 arbeitet sie nun schon zusammen mit Etienne Turpin im sogenannten Riegel von Architekt Arno Brandlhuber in der Atelierhochburg von Kunstsammler Axel Haubrok in der Herzbergstraße 40-43, der die ehemalige Fahrbereitschaft der SED zu einem Ort für Kunst und Handwerk gewandelt hat. K. gehört zu den Preisträgern des Deutschen Verlagspreis 2020. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk

Mitmachen beim Fotowettbewerb des Bezirksamts

Was wir von der Beziehung Arendt-Heidegger für aktuelle politische Krisen lernen können

Schweigeminute für rassistische Morde in Hanau: Amtsgericht lehnt AfD-Klage gegen Berichterstattung ab

Fitness-Übungen für Zuhause

Straßen an der Rummelsburger Bucht werden umbenannt: Paul-und-Paula-Ufer wird zur Promenade

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Corona-Ausbrüche in vier Pflegeheimen +++ Der extrem kurze Karriereknick des Ex-Vize-Amtsarztes Denis Hedeler

Stadtrat will Doppelspitze im Gesundheitsamt einführen

Anwohner klagen über Parkplatzmangel in Altglienicke

Berliner Architekturbüro gewinnt Wettbewerb für Gemeinschaftsschule Adlershof

Stadtbibliotheken öffnen wieder

Was eine Schauspielagentin in der Pandemie erlebt

Friedrichshagen soll eine "Fußgängeranforderungslichtzeichenanlage" bekommen

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.