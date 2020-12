Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages:

Die Geigerin Liv Solveig Wagner wäre im Dezember eigentlich auf Tour durch Europa. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fällt das aus. "Wir können uns das nicht aussuchen, weil wir keine Wahl haben", sagt Wagner in dem Projekt "State of The Art(s)" von Björn Döring, finanziert von der Senatsverwaltung für Kultur. Wagner zeigt jetzt mehr Online-Präsenz. "Wie willst du dich sonst derzeit präsentieren?" Sie hat eigentlich eine Wohnung in Neukölln. Zum ersten "Lockdown" zog sie zu ihrer Freundin nach Lichtenberg, um Geld zu sparen und weil sie mal rauswollte aus der Stadt. Anderen Kreativen, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrern an der Musikschule geht es ähnlich: sie müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.



Außerdem diese Themen:

"Papa, da hängt ein Mann am Klettergerüst": Erwachsene bevölkern zum Workout Spiel- und Bolzplätze

Ab wann ist Kunst "Teil" einer Ausstellung? Wind aus der Rummelsburger Bucht fuhr zur documenta in Kassel

Buch präsentiert "geheime Sehenswürdigkeiten Berlins": Ein Treffen mit dem Verlegen an der "schiefen Kirche von Stralau"

"Es fehlt an der Grundversorgung mit Rausch, Ekstase und Liebe" - Shakespeare-Hörspiel aus der Rummelsburger Bucht

"Rummels Bucht" darf im Sommer 2021 doch wieder den Biergarten öffnen

Tischtennisverein ttc Berlin eastside gewinnt die Champions League

Aus Treptow-Köpenick schreibt Thomas Loy:Unternehmer Große verliert die GeduldSozialstadtrat erholt sich von Covid-19Bezirksverordnete tagen hybrid Rassismus-Vorwürfe: Bewerbungsverfahren "diskriminierungsfrei"Bahnhofsbau Schöneweide geht in nächste EtappeKöpenicker DRK-Klinik eröffnet KrebszentrumWetterdienst sucht neue Wetterstation









