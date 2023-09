Kunstwerk an der Heerstraße Abgerissen und jetzt wieder aufgebaut - Berlins „Verkehrssäule“

So sieht sie also aus: die alte, neue „Verkehrssäule“ in Berlin, die an der Heerstraße Ecke Pichelsdorfer wieder aufgebaut worden ist. Die vier Meter hohe Keramiksäule stand dort von 1937 bis 1958, ehe sie wegen Kriegsschäden abgerissen werden musste. Das Bild schickte jetzt Tagesspiegel-Leser Martin Müller an den Spandau-Newsletter, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.