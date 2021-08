Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Für alle Bezirke halten wir Sie über die Pandemie mit Updates auf dem Laufenden, zumal jetzt nach den Ferien, zu Beginn des neuen Schuljahres. Weitere Themen finden Sie hier im Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Laut Amtsblatt soll der Elkartweg in Hakenfelde am 15. November 2021 umbenannt werden - endlich. Endlich? Ja, denn Kurt Elkart, nach dem die Straße benannt ist, war ein Nazi. Und der Antrag zur Umbenennung stammt aus dem Jahr 2010. Warum das so lange gedauert hat und wessen Namen die Straße jetzt tragen soll, lesen Sie im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Schwarz auf Weiß: Spandau bekommt eine neue Grundschule für 400 Kids

Tschö Gelber Sack! Zehntausende bekommen am Stadtrand die gelbe Tonnen

Überall Schrotträder: Arcaden-Chef droht mit dem Bolzenschneider am Bahnhof

Nevios Foodtruck an der Freybrücke

Kanu, Basketball & Sportlerwahl im Südpark

Familientipps: musikalischer Theater-Umzug in der Altstadt, Schafe am Hahneberg, Oktoberfest auf dem Bauernhof

Hallenbad nach 1 Jahr wieder geöffnet

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Frisch saniert und gleich stillgelegt: Die Klangelemente auf dem Mehrower Platz bleiben vorerst stumm

Nach Vandalismus, Lärm und Gewalt: Der Kienberg Park wird zum Streitthema in der BVV

Das Bezirksmuseum widmet Komponisten Kurt Schwaen eine eigene Ausstellung

Der Klimawandel und die Stadtnatur: BVV spricht über Bewässerung der Stadtbäume

„Werterauschen”: Schloss Biesdorf eröffnet neue Ausstellung im September

1. VfL Fortuna Marzahn mit dem Sonderpreis für „Ehrenamtliche des Jahres” ausgezeichnet

Sophie Rosenfeld berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Sommerfest auf dem Gelände der “Alten Mälzerei”

Ehrenamt beim DRK: Blutspenden sind auch während der Pandemie wichtig

Verwaltung im Bezirk: Was die Parteien in den nächsten Jahren verbessern wollen

Bürgerbeteiligung zur „Neuen Mitte Tempelhof” gestartet

Ehrengrab für Rio Reiser auf dem St.-Matthäus-Kirchhof

Galakonzert der Seniorenarbeit Tempelhof-Schöneberg in der Philharmonie

Kiezpoeten auf dem Schöneberger Südgelände

Berliner:innen misten aus: Gebrauchtes auf der Straße verkaufen und verschenken

Warnung vor Giftködern für Hunde

Familienyoga in der Ufa Fabrik

