Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

1000 Laptops eingetroffen: Bezirksamt ermöglicht Mitarbeiter*innen Homeoffice - endlich

"Monopoly-Spielplan" Reichenberger Straße

Ann Cathrin Riedel zur Bundestagskandidatin der FDP Xhain gewählt

Bezirk fördert 68 Kulturprojekte

Online-Ausstellung: Das Lanka-Projekt portraitiert die letzten Holocaust-Überlebenden

Kiezkamera: Graffiti-Kunst-Bilderrätsel

Wie kriegen wir die Zeit rum? Leser*innen geben weitere Tipps für Kinder im Lockdown

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Die Verwaltung und das Virus: 1200 Laptops für das Homeoffice, aber Bewerbungsgespräche finden weiter "in echt" statt

Corona-News aus und für den Südwesten

Der Rumpelbasar ist in Gefahr: Dem Sozialkaufhaus in Lichterfelde geht das Geld aus – es fehlen durch Corona die Einnahmen

Neues aus der Bezirksverordnetenversammlung

Breitenbachplatz: Drei Vorschläge für eine brückenlose Zukunft – Ihre Meinung ist gefragt

Werner-von-Siemens Gymnasium kann doch drei neue 7. Klassen eröffnen: Der Unterricht findet im Container statt

So klingt die Pandemie: Neujahrskonzert der Musikschule online

Was Jugendliche 1945 bewegte und NS-Zwangsarbeit im Südwesten: Jugendforum denk!mal'21 im Fernsehen

Fast hätte er einmal an den Olympischen Spielen teilgenommen: Der Berliner Ruder-Club trauert um Ehrenmitglied Udo Korgitzsch

Sie tanzten nur eine Woche: Dann war die neue Bedarfsampel an der Siemensstraße drei Mal in Folge kaputt

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Quetschgefahr in Prenzlauer Berg: Kritik an riskantem Fuß- und Radweg - der für den Bau einer "nachhaltigen" Fahrrad-Tiefgarage zusammengeschrumpft wurde

Streit um Bebauung der Elisabeth-Aue geht weiter: Bauverwaltung lehnt Bezirkswunsch ab

Zoff um Industrierauch: Muss Wilhelmsruh weiter mit Gestank aus Reinickendorf leben?

Betonschutz statt Klimaschutz: Bezirksamt veranlasst ohne Vorwarnung Baumrodung im Park - für einen Steinweg

Aus Angst vor Lockdown-Kritik auf Facebook: Darum hielt die Pankower SPD ihre Delegiertenversammlung geheim

Pankows Bibiliotheken bleiben weiter geschlossen

Neue Luftfilter für Bezirksschulen: Können Pankows SchülerInnen jetzt wieder zurück zum Präsenzunterricht?

