Lastenradrennen in Berlin-Lichtenberg CDU-Bürgermeister gegen Grünen-Stadträtin

Wenn wir ehrlich sind, wäre eine Niederlage für die aktuelle Verkehrsstadträtin von Berlin-Lichtenberg und ehemalige Sportstadträtin (im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) eine Schmach: Am 16. September um 13 Uhr tritt Filiz Keküllüoğlu (Grüne) in einem Lastenfahrradwettrennen gegen niemand geringeren als Lichtenbergs Bezirksbürger:innenmeister Martin Schaefer (CDU) an. Kleiner Tipp: es kommt auch auf die Technik an, so ein Lastenrad fährt nicht unbedingt nach links, wenn man nach links lenkt, aber das wissen die Kontrahent:innen sicherlich.

Am 16. September jedenfalls eröffnen Keküllüoğlu und Schaefer gemeinsam das Verkehrs- und Klimafest in der Jugendverkehrsschule in der Baikalstraße 4, Friedrichsfelde. Von 13 bis 18 Uhr stellen sich Umweltakteur:innen an Informationsständen vor und halten Mitmachangebote bereit.

Ich nehme die Herausforderung zum Wettfahren mit dem Lastenrad an Stadträtin Filiz Keküllüoğlu (Grüne)

„Ich nehme die Herausforderung zum Wettfahren mit dem Lastenrad an“, heißt es von Keküllüoğlu in einer Mitteilung des Bezirks. „Das Lastenrad ist mittlerweile als Transport- und Fortbewegungsmittel für viele Menschen gar nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken und auf dem Fest wollen wir die Lust darauf erhöhen.“ Hier lesen wir heraus, dass also Schaefer Keküllüoğlu herausgefordert hat. Von diesem fand sich zu dem Wettstreit kein Wort in der bezirklichen Mitteilung. Er kündigt an, das Klimasparbuch vorstellen zu wollen und freut sich auf das Fest.

Besucher:innen können eigene Kräuteröle, Blumensamenkugeln und Gestecke herstellen, einen Upcycling-Workshop besuchen, Beratungsangebote nutzen oder Stoffbeutel bedrucken. Die Polizei Berlin informiert an ihrem Stand über Sicherheit im Straßenverkehr und bietet eine kostenfreie Codierung von Fahrrädern als zusätzlichen Diebstahlschutz an.

Im Verkehrsgarten können Lastenräder und E-Bikes unter sachkundiger Anleitung getestet werden. Es gibt Speisen und Getränke sowie Livemusik von der kubanischen Band „Grupo Caney“. Auch für Kinder wird ein vielfältiges Programm angeboten, unter anderem mit Kettcarfahren, Quizspielen oder Riesenseifenblasen mit Clownerie.

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg, hier einige Themen dieser Woche:

„Diskriminierungsfreier Raum“: Das Maggie wird 10

Gottesdienst mit Bands: Die Geschichte des Internationalen Gospel Centers

Streit um Schulplätze: Pausenhof der Oberseeschule soll erhalten bleiben

Festspiele für Luftartist:innen auf dem Tuchollaplatz

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden