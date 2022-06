Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 263.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Wir hören das Zwitschern der Vögel, Kinderlachen und den Wind in den Bäumen“: So lebt es sich heute in der ehemaligen Einflugschneise des Flughafens Tegel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Gibt es Neuwahlen in Pankow? Der Bezirksbürgermeister hält die Forderung angesichts der Pannen für „nachvollziehbar“

Aufforstung mitten in der Stadt: Pankow soll einen neuen Wald bekommen

Neue Details zum Radschnellweg: Hier soll der Panke-Trail langführen

„Wir haben über 600 Einsätze im Jahr“: Unsere unbekannten Helden – so viel leistet die Freiwillige Feuerwehr

Bezirksamt reagiert nach Urteil: Sind kommerzielle Sportkurse und Gassi-Dienste in Pankows Parks erlaubt oder nicht?

Bruch des Mobilitätsgesetzes oder vertretbare Entscheidung? Bezirksverordnete positionieren sich zum umstrittenen Gehweg-Parkplatz in Wilhelmsruh

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Willi, Goethe und Lilienthal helfen der Ukraine: Drei Schulen packten an und brachten 97 Kisten auf den Weg – die Schüler:innen Martha, Jaron und Sven berichten

Wegen Überfüllung kommt Neubau: Der Atommüll in Wannsee wird immer mehr, ab 2027 soll eine neue Lagerhalle entstehen

Antisemitische Übergriffe im Südwesten und in Berlin: Die Zahlen steigen

Eröffnung des SupraFAB an der FU: High-Tech-Forschung, damit Viren nicht an Körperzellen andocken können

“Träumen mit offenen Augen”: Das große Interview mit Lino Friese, dem jüngsten Circusdirektor Kleinmachnows

Verlosung: 2x2 Freikarten für das Shakespeare-Spektakel “Viel Lärm um nichts”

Großer Andrang: Über 100 Menschen kamen zur Beteiligungswerkstatt Lichterfelde-West – es gibt viele Ideen für den Bahnhofsvorplatz

Benefizkonzerte für die Ukraine

Wenn die Züge wieder rollen: Bürgerinnen und Bürger zur Stammbahn-Entscheidung

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

BVV beschließt Resolution zum Erhalt grüner Innenhöfe

Mietende in der Pintschstraße sollen letzte Bäume verlieren

Schlüsselfigur des Wiederaufbaus Berlins: Stadtplaner Egon Hartmann im Porträt

Straße im Bezirk soll nach erster Rabbinerin der Welt benannt werden

Karneval der Kulturen findet doch statt - jedenfalls ein bisschen

Polizei entdeckt gestohlenes Lastenrad nach Twitter-Aufruf im Görli

Zeigt her eure Fotos: "Kiezbündnis am Kreuzberg" sucht die besten Motive aus Kreuzberg 61

Kiezkamera: Endlich wieder Bambule in der Verti Music Hall

Die historischen Dimensionen der Kreuzberger Vermüllung

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.