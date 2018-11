Mit folgenden Themen aus MITTE meldet sich Laura Hofmann diesmal unter anderem: +++ Raumkonflikt mit Volkshochschule: Eltern sorgen sich um Sicherheit ihrer Kinder in Allegro-Grundschule in Tiergarten-Süd +++ Neue Europaschule bekommt eine Ampel +++ Reisebusse in zweiter Reihe: Bezirksamt zeigt sich in der Köpenicker Straße hilflos +++

Aus NEUKÖLLN schreibt Madlen Haarbach zum Beispiel über diese Themen: +++ SPD plant Randbebauung des Tempelhofer Feldes – alle anderen Parteien wollen sie verhindern +++ Abdeckung Neuköllns durch Banken und Nahversorger +++ Tipp: Weihnachtswünsche von Neuköllner Kindern erfüllen +++ Giffey stellt Gute-Kita-Gesetz vor +++

Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller unter anderem über: +++ Testlauf von BSR und Bezirk zur Sperrmüllabfuhr am 1. Dezember +++ Brauchen wir mehr Oberstufenplätze an Reinickendorfer Schulen? Teil II der Debatte +++ Alle Weihnachtsmärkte im Bezirk auf einen Blick +++

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de