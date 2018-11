Montag bis Freitag halten Sie unsere "Leute"-Newsletter mit Nachrichten aus den Berliner Bezirken auf dem Laufenden. Heute erscheinen zwei Ausgaben.

Aus Lichtenberg bringt Robert Klages folgende Themen: +++ Neues Highlight auf dem Weihnachtsmarkt: „Chaos-Air-Port“, inspiriert vom BER +++ „Lichtenberg liegt am Meer“ – Petition gegen Bebauungsplan am Ostkreuz +++ „Berlin den Berlinern, wir haben schon genug Hotels“ – Diskussion um Bebauung am Ostkreuz +++ Könnte ein „situativer Urbanismus“ Berlin retten? +++

Aus Treptow-Köpenick hält Thomas Loy folgende Neuigkeiten für Sie +++ Der neue Kriminalitätsatlas oder: Vom Risiko, von Jo’thal nach Nie’weide zu gehen +++ Tiertafel zieht nach Hohenschönhausen +++ Keine Fahrradstraßen ohne Leitlinien +++ Volkshochschule TreKö wird 100 Jahre alt +++ Der Müggelbiber-Tourismus-Award +++ Schenk-doch-mal-ein-Lächeln-Aktion startet +++