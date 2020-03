Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen rund 185.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel aus Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet André Görke diesmal zum Beispiel über:

Neue Coronavirus-Ambulanz in Spandau: Die Info-Grafik aus Havelhöhe und alles, was Sie über diese soeben installierte Anlaufstelle für Verdachtsfälle im Südwesten Berlin wissen müssen - die heraufziehende Pandemie ist ein großes Thema in unseren Bezirksnewslettern, in denen Sie dazu Nachrichten, Hintergründe und wichtigen Service finden. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Exklusiv - Die Polizeistatistik, Ortsteil für Ortsteil

Exklusiv - BVG-Rampen in der Altstadt: Abriss am U-Bahnhof verzögert sich um Jahre

Exklusiv - Jetzt droht Knast: Neues von den Schrottbooten

Exklusiv - Streitfall Liesegang-Ufer: So geht es weiter mit dem schönen Havelweg

Exklusiv - Zwischen Ikea und Heerstraße: Neues vom Spazierweg in Tiefwerder

Oha! Es gibt Neuigkeiten zum Kreisverkehr zwischen Kladow und Potsdam

By the way: Asbest-Fund im Rathaus

Jurrassic Park liegt nicht in Spandau: Dino-Depot des DHM ist vom Tisch

Tempo 70 auf der Heerstraße und Seilbahnen überall: Das Verkehrskonzept der FDP für Spandau (und die Frage, ob die anderen Parteien überhaupt eins haben)

Spandaus bester Eisladen eröffnet die Saison

1. Lauf-Event steht an

Eine Legende: Leserinnen und Leser erinnern an Fritz Martin, den Trainer des "schlechtesten Zweitligisten aller Zeiten"

Sigrid Kneist schreibt für Sie unter anderem über folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Der Stand der Dinge im Bezirk zum Coronavirus

Merve Aydin ist Lehrerin für Biologie und Chemie an der Johanna-Eck-Schule: So will sie Mädchen für die Naturwissenschaften begeistern

Angekommen in Tempelhof: Was bietet die Berliner Verbraucherzentrale an ihrem neuen Standort?

Wüstenei entlang der Stadtautobahn: Was passiert beim Bauprojekt Friedenauer Höhe?

Verkehrsprojekt in Schöneberg: Wie wäre es mit einem mehrwöchigen Verzicht aufs Auto?

All that Jazz: Die Konzertreihe “When you talk to me” in der Galerie Under the Mango Tree

Unsere Schulen sollen sauberer werden: Die Zahl der Reinigungen wird erhöht

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter zum Beispiel über Folgendes:

Coronavirus: Unsicherheit unter Aussteller*innen sorgt für Absage der Karrieremesse Career Compass

Aktion Laib und Seele: Ausgabestelle in Hellersdorf feiert 15. Jubiläum

Berlin-Liga: Mahlsdorf unterliegt im Spitzenspiel dem SFC Stern 1900

Aus der BVV: So sehr beschäftigen Klima und Umwelt die Bezirkspolitik

„Highway to Hell”, „Kosmos-Trasse” oder doch „Hellweg”? - Ihre Namensvorschläge für die geplante Radschnellverbindung von Spandau nach Marzahn-Hellersdorf

Kiezkamera: Das Fotoprojekt „MaHe inside” erscheint als Buch

Tipp: Die kommenden Highlights in den Gärten der Welt

