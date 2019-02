Aus SPANDAU berichtet wie immer André Görke. Seine Themen unter anderem: +++ Von Dr. Motte bis zur Alten Liebe: Fakten zum Valentinstag +++ 40 Jahre Ikea: So schwedisch ist Spandau +++ 1. Shoppingmall Deutschlands: der irre SFB-Film aus Siemensstadt +++ Hunde in Spandau: Das sagt die Hundetrainerin +++ Überraschende Wende beim Schrottauto: „Das gehört meinem Nachbarn“ +++ Spitzenspiel der Handballerinnen: „Die Schmeling-Halle wird vor Neid erblassen“ +++

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG zum Beispiel hierüber: +++ Baumfällungen für den freien Blick auf die Kunst: Streit um die Platanen an der Urania +++ Bauprojekte im Bezirk: Hier entstehen neue Wohnungen +++ Immer wieder Potse: Wie geht’s weiter mit dem autonomen Jugendzentrum? +++ Kunst aus Tempelhof: Der Bildhauer Matthias Könnecke +++

Und Ingo Salmen befasst sich in MARZAHN-HELLERSDORF unter anderem mit diesen Themen: +++ Während DER Sanierung: Hellersdorfer Mozartschule soll in neue Mahlsdorfer Sekundarschule einziehen - dort gibt es Protest +++ Großer Bruder fürs Café auf Rädern: Der Kastanienboulevard bekommt einen Bauwagen als mobile Begegnungsstätte +++ Verkehrslösung Mahlsdorf: Wie geht es mit dem Arbeitskreis zur Bürgerbeteiligung weiter? +++ So sind die Einschulungsuntersuchungen für die Kinder im Bezirk ausgefallen +++

