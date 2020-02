Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen rund 180.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist schreibt für Sie heute über folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Mobilität für Alle: Die S-Bahnhöfe Lichtenrade und Buckower Chaussee, werden für die zukünftige Dresdner Bahn umgebaut. Nun steht fest: Es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass sie nach dem Umbau barrierefrei sind. Das hat die Deutsche Bahn dem Lichtenrader CDU-Bezirksverordneten Patrick Liesener auf seine Anfrage hin mitgeteilt: “Die Barrierefreiheit wird über Aufzüge sichergestellt, die S-Bahnsteige und den überführten bzw unterführten Straßenraum verbinden.” Beim S-Bahnhof Lichtenrade wird der Aufzug drei Ebenen verbinden: den oben liegenden Bahnsteig, einen Fußgängerweg und die Straße mit den Bushaltestellen. An der Buckower Chaussee werden die Aufzüge vom Straßenlevel auf die unten liegenden Bahnsteige führen.

Nach Thüringen: Wie geht man mit der AfD um?

Marina Heimann ist Chronistin von Lichtenrade: Was ist das Besondere an dem Stadtteil?

Draußen stürmisch-nass, drinnen dampfend heiß: Ein Besuch im Hamam

Erinnerung an Kurt Gudell: Eine Gedenktafel für den homosexuellen, von den Nazis verfolgten Juristen soll jetzt kommen

Aus SPANDAU berichtet André Görke diesmal zum Beispiel über:

Applaus! Berlins beste Schulband 2020 kommt aus... na? Und die beste Schülerzeitung 2020 kommt aus.... ?

Biber, wo bist du? Berlins Wildtier-Chef über die geheimnisvolle Wildnis am Havel-Ufer

Breaking Stößenseebrücke: Nach 12 Jahren verschwindet der berühmte Bauzaun (es gibt nur einen Haken)

Ärger in 80 Metern Höhe: Spandaus höchste Baustelle befindet sich... auf dem Rathausturm

Wasserball-Arena: Jetzt geht's los - und wir verlosen Europapokal-Tickets

Millionen für neue Altstadt-Ufer: Die Details vom Bürger-Abend

Kladow kaputt: 70 Stege am Glienicker See werden abgerissen

Neues vom Restaurantschiff aus Berlin-Köpe...nix da!

Tagesspiegel-Bus aus Spandau: Warum ein Oldtimer durch Berlin rollt (und was das mit Hollywood zu tun hat)

Neues Havelfest findet 2020 in der boomenden Wasserstadt statt

Ab in den Süden: Pfingstkonzerte ziehen 2020 um - weil der Millionen-Umbau der Scharfen Lanke beginnt

S6 nach Siemensstadt: Wie der Fahrgastverband die S-Bahnverlängerung unter der Havel einschätzt



Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen unter anderem über Folgendes:

Nach Tumulten bei Gedenkveranstaltung für NS-Opfer: Antifaschist*innen wollen vor der BVV gegen Polizeieinsatz demonstrieren

Umkämpfte Verkehrslösung Mahlsdorf: Planung des zweigleisigen Tramstrecke ist ausgeschrieben

Jahrespressegespräch: Das Bezirksamt zieht Bilanz

Tipp: Vortrag über Heinrich Zille und Otto Nagel - zwei Ehrenbürger Berlins

„Nacht der Solidarität“: Obdachlosenunterkünfte in Marzahn-Hellersdorf zu mehr als 90 Prozent belegt

