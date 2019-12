Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen mehr als 173.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet wieder André Görke. Seine Themen diesmal unter anderem:

61 gefällte Bäume an der Heerstraße: Es gibt Neuigkeiten von der berühmten Radweg-Baustelle

Wer hat die Schafe gegessen? Gruselige Nachrichten aus Staaken

Akte zu, Leben vorbei? Wann die Trauerfeier des Bezirks ansteht

Grüße aus der TXL-Schneise: Spandaus Blick auf den BER

"Kladow will einen Biomarkt": Politik greift Wochenmarkt-Debatte auf - der Stadtrat wagt einen Ausblick

Naturkundemuseum nach Spandau? Dino-Stadtrat ärgert sich über Jurassic Park in Hakenfelde

135,136,139,N34: Fahrtplanwechsel bei der BVG - wir haben alle Infos

Spandau geht Baden: Wie viele Nichtschwimmer gibt es bei uns?

"Bei einer Trauerfeier sperrt die Polizei das ganze Dorf": Ein Pfarrer spricht über eine ganz besondere Tradition

Ärger um die Currywurst-Bude an der Heerstraße: FDP greift bierernstes Thema auf

Fontane in Spandau... war da nicht was im Kirchturm? Ohja!

Kulturtermine, Tipps, Weihnachtsmärkte

...und Hand of Blood und Renate Bergmann lachen im Spandau-Newsletter über neue Berlin-Statistiken

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen, er hat zum Beispiel diese Geschichten mitgebracht:

Jetzt also doch: Bezirksamt beschließt Einführung der Tagesreinigung an Schulen - und bekommt auch Landesmittel dafür

Eine Erinnerung an zwei Kommunisten im Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft: Marie-Luise und Carl Hotze bekommen Stolpersteine in Kaulsdorf

"Nacht der Solidarität": Berlin will seine Obdachlosen zählen, Freiwilligenagentur sucht noch Helfer

Sorgen um das Theater am Park: Neue Planung für Biesdorfer Kultureinrichtung nötig - während der Beton schon bröckelt

Kim hat wieder ein Dach über dem Kopf: Tagesspiegel-Bericht bescherte Straßenkind eine eigene Wohnung

Und Sigrid Kneist hat für Sie unter anderem folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Mit Seele singen: Juliane Lahner leitet den Gospelchor Lichtenrade

Ein neues Kulturzentrum für den Süden: Verträge für die Alte Mälzerei unterzeichnet

Sich die SPD als Vorbild nehmen: Auch die Linke in Tempelhof-Schöneberg will eine Urwahl beim Bundesparteivorsitz

Gedenken an Verfolgte: Neue Stolpersteine in Friedenau

Gegen den Klimawandel: Wer ist der größte Baumretter?

