Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen mehr als 182.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen unter anderem über Folgendes:

In der Alice-Salomon-Hochschule in Hellersdorf geht es so eng zu, dass sie schon jetzt Räume in der Nachbarschaft anmieten muss. Dabei steht ihr das größte Wachstum noch bevor: In den nächsten Jahren soll sie von 3700 auf 5000 Studierende wachsen. Umso dringender ist die Realisierung eines dringend benötigten Erweiterungsbaus. Jetzt wird bekannt: Es dauert noch ein bisschen länger als befürchtet. Nach Einschätzung des Landes wird der Bau erst im Juni 2024 übergeben werden können. Weitere Einzelheiten zu den Planungen gibt es im Newsletter, in dem auch über diese Themen berichtet wird:

Rassisten drohen der SPD und dem Abgeordneten Karamba Diaby

Acht Wochen nach dem Brand: Wie geht es mit dem Marzahner Blockhaus weiter?

Im Expresstempo zur Ringbahn: Senat stellt Radschnellverbindung vor

Aus SPANDAU berichtet André Görke diesmal zum Beispiel über:

Interview mit Gewobag-Chefin über BVG-Experiment, Wasserstadt und Hochhaus an der Havel

Altstadt-Umbau: Überraschung, es geht weiter!

Mit dem BVG-Bus zu Hertha BSC: Das Dilemma auf der Heerstraße (mit Fotobeweis)

BVG-Seilbahn von Kladow über den Wannsee? Das sagt der Senat

Siemens-Campus: Doch keine 150-Meter-Hochhaus?

Trabi made in Berlin-Spandau: eine ganz besondere Firma im Portrait

Europapokal in Spandau: Ticket-Verlosung zum Wasserball-Knaller gegen Olympiakos Piräus

Spandaus Kirchen planen Pilgerweg - jetzt gibt es neue Details

70.000 Leute: Was 2020 im Luftwaffenmuseum Gatow geplant ist

Sigrid Kneist schreibt für Sie unter anderem über folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Neuer Stadtrat: Matthias Steuckardt, CDU, ist jetzt verantwortlich für Bildung, Kultur, Soziales

Gedenken im Bezirk: Das lange Warten auf eine Trauerfeier für einsam Verstorbene

Zweckentfremdung: Die Frauenberatungsstelle Lara muss neue Räume suchen

Potse und kein Ende: Neuer Gerichtstermin im Juni

Radfahren auf dem Tempelhofer Damm: Wann wird mit dem Bau des geschützten Radwegs begonnen?

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.