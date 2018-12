Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem über diese Themen: +++ Diskussion ums Vorkaufsrecht: Mieter in der Gleditschstraße haben Angst vor Verdrängung +++ Bauprojekt in Mariendorf: An der Britzer Straße entsteht ein neues, hochpreisiges Wohnquartier +++ 100. Todestag von Hermione von Preuschen: Weltenbummlerin, Künstlerin, Dichterin aus Lichtenrade +++ Bürgerbeteiligung: Die Pläne für das Multifunktionsbad am Ankogelweg +++

Ingo Salmen meldet sich aus MARZAHN-HELLERSDORF zum Beispiel hiermit: +++ 40 Jahre Bezirksgründung: Was Marzahn-Hellersdorf für 2019 plant +++ Ein 14-Geschosser im Problemkiez? SPD mit neuen Vorschlägen zu Gesobau-Projekt am Kastanienboulevard +++ Erneut Vandalismus im Kienbergpark +++

André Görke schreibt aus SPANDAU. Seine Themen am Dienstag unnter anderem: +++ Berlins pünktlichster BVG-Bus kommt aus ... Bingo! (der unpünktlichste leider auch) +++ „Schandfleck“: Hochhaus am Bahnhof nicht mehr zu retten +++ Wer zahlt das? Posse um Dienstwagen des Bürgermeisters +++ Neuer Spree-Radweg: So sieht er aus, hier soll er lang +++ CDU: Öffnet das Freibad Staaken im Mai! +++ Weihnachtsmärkte am Wochenende? 1,2,3,... +++ Pendlerfrust: Bezirk drängelt bei Bahn wegen P+R-Parkplatz +++ Fahrradsicherheit: Spandaus schlimmste Straße +++ Altstadt Ufer: Wie gefährlich ist es an der Havel? +++ Kita-Ärger: So schlimm steht es um Spandau, Ortsteil für Ortsteil +++ Kaputter Regierungsflieger, Frau Merkel? Ab nach Gatow! +++

