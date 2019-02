André Görke berichtet aus SPANDAU. Seine Themen: +++ Pssst, geheim! Die neuen Hochzeitstermine fürs Wochenende (gab es in Spandau ja bisher nicht) +++ Hallo Afrika! Jugendtheater berichtet von seiner Reise +++ FDP ist ganz sauber: „Mehr Hygiene im Rathaus Spandau“ +++ Neues von den Schrott-Telefonzellen, Neues vom besetzten Rathaus-Keller, Neues aus der Gastronomie +++ Wasserball-Arena: neue Details zum Zeitplan +++

Aus MARZAHN-HELLERSDORF hat Ingo Salmen an diesem Dienstag unter anderen folgende Themen für Sie: +++ Wer schreit hier eigentlich? Ein Nachtrag zum "avenidas"-Comeback +++ Scharfe Debatte um Proteste bei Gedenken an NS-Opfer +++ Nach Legionellenfund: Schwimmhalle bleibt noch wochenlang geschlossen +++ Tipp: Vortrag und Diskussion zur Vermögensentwicklung in Ost und West drei Jahrzehnte nach der Einheit +++

Sigrid Kneist informiert darüber, was in TEMPELHOF-SCHÖNEBERG wichtig ist: +++ Aus für Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Mariendorf: neuer Veranstaltungsort gesucht +++ Bäume fallen: Umgestaltung des Franckeparks hat begonnen +++ Frauenmärz 2019: ganz im Zeichen von 70 Jahre Grundgesetz +++ Ein Standort für Kultur und Bildung: die alte Mälzerei in Lichtenrade +++

