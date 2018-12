Für seinen SPANDAU-Newsletter hat sich unser Autor André Görke diesmal etwas Besonderes vorgenommen: +++ Los, Spandau, spinn mal rum! Ein „Newsletter Spezial“ zum Jahresende voller Wünsche und Ideen, voller Träume und knallharter Forderungen für 2019: mit den wichtigsten Kulturleuten Spandaus, den größten Sportvereinen, den Szeneleuten, Kiezgrößen, Pfarrern und Ihnen, den Leserinnen und Lesern. Und ein Geheimnis lüften wir auch +++

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist unter anderem über diese Themen: +++ Die Bürger und das liebe Vieh: Heftige Diskussionen über das Damwildgehege in der BVV +++ Kontrollen in Kneipen und Lebensmittelbetrieben :598 Beanstandungen +++ Verzögerung 1: Beim Entwicklungsgebiet Schöneberger Linse wird eine Vergabe blockiert +++ Verzögerung 2: Lieferengpass bei Straßenschildern für die Parkraumbewirtschaftung +++ Keine heiße Luft: BVV beschließt Luftpumpenstationen +++

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen zum Beispiel über Folgendes: +++ So steigen die Mieten in Marzahn-Hellersdorf +++ Vom Bezirksamt bis zu den Kitas: Der Kampf gegen den Personalmangel +++ Jugend-Integrationspreis an Ernst-Haeckel-Schule verliehen +++ Ein Pfarrer erklärt: Was Weihnachten auch Atheisten bedeuten kann +++

