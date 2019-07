Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet Robert Klages. Seine Themen:

Mahnwache und Geisterrad erinnern an getöteten Radfahrer, Lkw-Fahrer wird weiter gesucht

Warum ein Flyer der "Kunstlandschaft Spandau" zu ordnungswidrigem Handeln aufruft

Vom Yogalehrer zum Uhrendesigner

Gefälschte Warnschilder

Warum Radverkehrspolitik auch in den Außenbezirken wichtig ist

Kanupolo-Weltmeister trainieren auf Eiswerder

Jugendtheater thematisiert Generationskonflikt und Kannibalismus

Warum antwortet Hänno nicht?

Sigrid Kneist hat folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Familie in schwarz-grün: Elmar Pieroth war Wirtschafts-und Finanzsenator für die CDU, seine Tochter Catherina sitzt für die Grünen im Abgeordnetenhaus

Stadtplanung und Verdichtung: Bürgerbeteiligung am Mühlenberg

Ordnung in den Parks: Bezirk sucht Parkläufer

Ufa-Fabrik: Spaß mit der Echse, Gorillas und dem Mitsingding

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF hat Ingo Salmen diesmal diese Geschichten mitgebracht:

Bilder, Geschichten, Besichtigungen: Das ist zum 125. Geburtstag des Malers Otto Nagel geplant

"Mit Betroffenheit wahrnehmen": Nagels Meisterschüler Ronald Paris erinnert sich

"Vorläufige Übergangslösungen": An diesen Schulen zeichnen sich schon jetzt Probleme mit dem kostenlosen Mittagessen ab

Ein neuer Filter ist bestellt: So steht es um die seit Monaten geschlossene Schwimmhalle im Freizeitforum

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.