Aus SPANDAU berichtet André Görke. Seine Themen:

100 Jahre SC Staaken: Maximilian Mittelstädt, Profi von Hertha BSC, spricht mit uns übers Jubiläum seines Jugendvereins

Florida Eis: Der Chef spricht bei uns über sein neues Öko-Café und neue Farben

Wird die Siemensbahn nach Hakenfelde verlängert? Berlins Bahn-Chef im Gespräch mit dem Spandau-Newsletter

Ärger am Glienicker See: Warum die Grünen wütend sind

Psst, geheim: Wer folgt auf „Kapitäns Kajüte“ am Havelufer?

Ausflugstipps ohne Ende

Sigrid Kneist hat folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Politische Traditionen bei Angelika Schöttler: seit fünf Generationen der SPD verbunden

Hier stinkt’s: Streit um Toiletten auf dem Winterfeldtmarkt

Roboter auf Visite: Pilotprojekt in der Gynäkologie im Auguste-Viktoria-Klinikum

Alles Unkraut: Verwahrloste Pflanzkübel an der Alboinstraße

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF hat Ingo Salmen diesmal unter anderem folgende Geschichten mitgebracht:

Debatte um geschützte Radstreifen nimmt Fahrt auf: Kommt jetzt der Poller-Radweg auf der Märkischen Allee?

Carsharing in den Außenbezirken: Linke will Anbieter verpflichten

Knapp 60 Prozent Förderbedarf: Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen

Berlins größtes Festival für Newcomerbands: Ein Interview mit Maik Sündram, einem der Organisatoren von "Rock im Grünen"

Für Leser nachgefragt: Wohin mit Briefen und Paketen, wenn die Postbank am Helene-Weigel-Platz schließt?

