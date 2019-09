Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet wieder André Görke. Seine Themen diesmal:

Stadtrat macht ernst: Poller gegen illegale Fahrten durch die Fußgängerzone

Raserpiste No1 ist...

Premiere im Newsletter: Ein Heiratsantrag - sind Sie gemeint?

Die besten Oktoberfeste von Staaken bis Kladow (und Anstichtipps vom Bürgermeister)

Marathon-Spezial: Lieblingsstrecken eines Spandauer Feuerwehrmannes

„Überall Raucher - das ist die schlimmste Straße fürs Lauftraining“

„Ich bin so schnell wie die BVG“

„So war der Spandau-Marathon 1983“

Wer stellt mehr Läufer im Dorf-Duell - Gatow oder Kladow?

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen, er hat unter anderem diese Geschichten mitgebracht:

Muss das sein? Eine Teilnehmerin des Berlin-Marathon erzählt von der Vorbereitung und ihren Ambitionen

Nicht mehr nur geduldet: Mustapha El Ouartassy will beim Marathon der schnellste Läufer aus Berlin werden

"Prestigeobjekt": Lichtenberger Richter protestieren gegen Gründung eines Amtsgerichts in Marzahn-Hellersdorf

Und Sigrid Kneist hat für Sie folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Mitten in Schöneberg: Die Firma Kori baute Verbrennungsöfen für Auschwitz

Terminvergabe in Bürgerämtern: Linke gegen Ausweitung der Öffnungszeiten

Immer wieder Poller: FDP-Initiative zur Beseitigung

Schlangenöl statt Verkehrswende: Debatte um autonom fahrenden Kleinbus mit erstaunlichen Erkenntnissen

Asphalt muss sein und viel Intervalltraining: So bereitet sich Alexander Heinrich auf den Marathon vor

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.