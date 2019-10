Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet wieder André Görke. Seine Themen diesmal unter anderem:

"Muss denn erst was passieren?!" Eltern und Polizei berichten von einem schlimmen Unfall vor der Grundschule in Gatow - reagiert der Senat jetzt doch?

Hertha-Fans wollen Fahrräder für Kinderheim kaufen: "Tolle Sache, wir bieten Hilfe an" - zwei Berliner Fahrradhändler haben sich beim Newsletter gemeldet

Hagen Stamm: Wasserball-Legende, Bundestrainer, Opa und Fahrradhändl...

"Treppen weg, glattes Plaster - aber der Senat darf Spandau nicht hängen lassen!" Der Baustadtrat und der 50-Mio-Umbau der Fußgängerzone

Hertha, Union und unser Spandau: 10 Tresen-Fakten für einen gelungenen Spandauer Fußballabend

Mauergedenken 1989-2019: Der große Pilgerweg von Staaken nach Kladow - toll, was die Spandauer Gemeinden auf die Beine stellen

"Unser Wald, unsere Ideen": Die FDP will den Spandaus Wälder "attraktiver" machen, aber wie? Verrät uns der Chef

Spandau, mach dich schick: Deutsche Tanz-Meisterschaft beim großen SC Siemensstadt

Pupslustig! Mauerfall-Erinnerung einer Leserin: "Der Trabi, die Freiheit und ich"

Premiere in unserer Glückwunsch-Ecke: "Alles Gute zum 100. Geburtstag!"

Judith Langowski hat für Sie unter anderem folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Beteiligung erwünscht? So geht’s weiter mit der Neuen Mitte Tempelhof

Erinnerung an Kurt Hiller: Pazifist, Publizist, Vorkämpfer der Schwulenbewegung

Geisterhaus in Friedenau landet vor dem Verwaltungsgericht

Runder Tisch Sexarbeit: Maßnahmen für den Kurfürstenkiez werden vorgestellt

Auf die Schöneberger Art: Galerien und Ateliers laden zum Rundgang ein

25 Jahre Theater Morgenstern: Wir verlosen Freikarten!

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering, er hat unter anderem diese Geschichten mitgebracht:

Im Streit um die Feuerwache Mahlsdorf sieht die BVV die Innenverwaltung am Zug

Drei Freibadstandorte sind noch im Gespräch. Doch bis in einem davon jemand schwimmt, werden noch viele Jahre vergehen

Endlich auch Charsharing in Marzahn-Hellersdorf

Warum baut der Bezirk noch Kunstrasenplätze mit Granulat?

Der Bezirk bekommt vier Mitarbeiterinnen, um den Mietendeckel umzusetzen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.