Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen mehr als 183.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel aus Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet André Görke diesmal zum Beispiel über:

Schrottautos kann jeder, Spandau kann auch Schrottboote: Im letzten Newsletter hatten uns frustrierte Anwohner in der Wasserstadt Spandau erzählt, dass seit Sommer 2019 Schrottboote im Wasser liegen und dazu gleich Fotos gesandt. Die Planen zerrissen, das Boot in Schräglage - ein Haufen schwimmender Schrott. "Ist denn wirklich niemand zuständig?" Stadtrat Stephan Machulik, SPD, horchte auf und wollte sich schlau zu machen. Daraus wurde dann mal wieder eine Kette Berliner Unzuständigkeiten und Hilflosigkeiten, bis hin zum Senat und zur Wasserschutzpolizei. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Die Stasi in Spandau: Neue Schau, geheime Fotos

Drohne am Hahneberg: Frühlingstipp vom höchsten Berg im Westen Berlins

Ärger im BVG-Kiez: Wenn der O-Bus kommt, muss der Supermarkt abgerissen werden

Berlins beste Schulband: Deutschland-Voting beginnt

Keine ITB, keine Spandau-Werbung: Ist das schlimm?

Sigrid Kneist schreibt für Sie unter anderem über folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Platz für Kinder: Kitaneubau in Alt-Mariendorf

Stadt der Frauen: Workshops des Feministischen Filmfestivals

Eine Akte gibt Aufschluss: Der Letteverein und die Berufsbildung für Frauen

Eintauchen in die Geschichte: Tag der Archive

Ein schmaler Pfad fürs Rad: Reaktionen der Leser

Was passiert an der Marienhöhe: Einwohnerversammlung im Rathaus Schöneberg

Zweckentfremdung: Die Beratungsstelle Lara muss neue Räume suchen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen zum Beispiel über Folgendes:

Erbitterter Streit um Baumfällungen: So sieht der Kompromiss zur Mahlsdorfer Lemkestraße aus

Eltern schlagen Alarm: Kiekemal-Grundschule überfüllt, Entlastung erst 2021

AfD bei NS-Opfer-Gedenken: Antifaschisten protestieren vor BVV-Sitzung

Weil ihm die CDU zu links geworden ist: Verordneter verlässt Partei und Fraktion

Kein Fortschritt ohne Rückschritt: Bei der seit mehr als drei Jahren nicht eröffneten Frauenfitnessfläche gibt es jetzt Probleme mit der Bodenplatte

Der nächste Schädling ist da: Lindenwanzen befallen Bäume und Häuser

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.