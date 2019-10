Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet diesmal Robert Klages über diese Themen:

Bürgermeister Kleebank: "Viele innerdeutsche Flüge werden eh gestrichen"

"Offensichtlich muss die Zone der Artigkeit verlassen werden": Kirchengemeinde Gatow unterstützt Klimabewegung "Fridays for future" und gründet "Church for future" und "Klima Akademie"

Tipp der Woche: Es wird wild auf dem Vierfelderhof

Kommt Böhmermann auf Einladung von Saleh nach Spandau?

„Wir brauchen keine Faschisten in Spandau“ - Saleh reagiert auf AfD-Pläne, ein Haus im Bezirk neben rechter Pilgerstätte zu mieten

Aus MARZAHN-HELLERSDORF hat Ingo Salmen diese Themen mitgebracht:

Trassen, Planer, Ständer: Neues vom Radverkehr im Bezirk

Streit um Schulreinigung: Bürgermeisterin Pohle widerspricht Stadtrat Lemm

Der neue Träger der Frauensporthalle wird der alte sein – aber bekommt strengere Vorgaben

Der Maler Otto Nagel als Publizist: Eine Lesung über das Berlin der 20er Jahre

Gespräch zur Geschichte: Wie sich die Schule von der DDR zur wiedervereinigten Bundesrepublik verändert hat

Und Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Antisemitismus: Veranstaltung mit einem Holocaust-Leugner in Friedenau

Ein außergewöhnliches Leben in Lichtenrade: Bernd Erhard Fischer schreibt über Hermione von Preuschen

Zu laut, zu schnell: SPD will Einsatz von Akustik-Blitzern prüfen lassen

Raus aus der CDU: Die Bezirksverordnete Wanda Preußker verließ Partei und Fraktion

