Aus SPANDAU berichtet wieder André Görke. Seine Themen diesmal:

Riesen-Frust bei der Feuerwehr: Vierter Einbruch in Gatow - jetzt schaltet sich die Zentrale ein

Überraschung im Aktenstapel: Neues zum Umbau des Rathausvorplatzes

Nach Heiratsantrag im Newsletter: Hat sie Ja gesagt?

2011-2021: Helmut Kleebank hört nach zehn Jahren auf - und was heißt das jetzt?

Helmut Kohl im Rathaus: Erinnerung an die U-Bahn-Eröffnung vor exakt 35 Jahren (und ein super Zeitdokument auf dem Bürgermeister-Safe)

Erntedank am Hahneberg und viele, viele Kiez-Events

So erlebten Spandauer den Marathon

Termin beim Regierenden: Ein Landesorden für einen berühmten Musiker

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen, er hat unter anderem diese Geschichten mitgebracht:

Doha, Pasta, Aua: Rückblick auf ein Marzahner Marathon-Wochenende

Und der schnellste Berliner beim Marathon kommt aus MaHe

Linken-Anfrage: Ein Überblick über Radverkehrsprojekte im Bezirk

10.000 Jahre Siedlungsgeschichte: Biesdorf ist jetzt ein Fall fürs Museum

Dank Schützenhilfe von Fortuna Biesdorf: Eintracht Mahlsdorf ist Spitzenreiter in der Berlinliga

Und Sigrid Kneist hat für Sie folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Hitzestress und Klimawandel: 1000 Bäume sind abgestorben

Bauvorhaben in Mariendorf: Bezirk kritisiert BVG-Pläne

Barrierefreiheit in den Rathäusern: Altes Problem, neue Initiative

Der Schöneberger Dario Krakowski ist deutscher Yoyo-Meister: Am Wochenende will er seinen Titel in Leipzig verteidigen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.