Aus SPANDAU berichtet André Görke unter anderem über folgende Themen: +++ Die Heldin aller Kinder: Das Abschiedsinterview mit Kiezlegende Jutta Neumann aus Kladow +++ Die Heldin aller Alten: „Glückwunsch im Namen des Bezirks!“ Interview mit einer Frau, die ehrenamtlich zum Geburtstag gratuliert +++ Die Helden aller Spandauer: Boxer, Rentner, Kinder – Spandaus Sportler des Jahres +++ Und noch viel mehr von New York bis Staaken, von Schrotthäusern und Schuttbergen, von Liebe und Luanda +++

Ingo Salmen hat sich in MARZAHN-HELLERSDORF umgehört und zum Beispiel das hier für Sie mitgebracht: +++ Schulbauoffensive: Der Bezirk rechnet nicht mehr mit Abschluss bis 2027 +++ Kritik an Frauensporthalle fällt auf die AfD zurück +++ Schulessen und Schülerticket, Ortskern Mahlsdorf, Nahverkehrsplan: Was die Bezirksverordneten noch alles diskutierten +++ Streit um angemessenes Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus +++

Außerdem schreibt Sigrid Kneist TEMPELHOF-SCHÖNEBERG für Sie über das hier und mehr: +++ Neue Mitte Tempelhof: Protest der Kleingärtner +++ Bahnausbau contra Denkmalschutz: Der S-Bahnhof Lichtenrade muss weichen +++ Kultur am Stadtrand: Ausbau der Alten Mälzerei +++ Verlosung von Freikarten: Zwerg Nase im Theater Morgenstern +++ Aus Mariendorf in die erste Bundesliga: Die Hockey-Herrenmannschaft des MHC steigt auf +++

