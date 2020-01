Debatte um überfüllte Glas-Container: Jenseits der Innenstadt haben Mieter und Eigentümer jetzt das Problem, dass an den Häusern und in den Höfen keine Altglas-Tonnen mehr aufgestellt werden. Sie müssen ihre alten Flaschen und sonstigen Behältnisse nun zu Containern an Straßen und Plätzen bringen, die prompt überfüllt sind. Eine Leserin in Südende hatte uns darauf aufmerksam gemacht und zur Illustration ein beeindruckendes Foto geschickt (siehe oben), sogar noch vor Silvester. Die Veröffentlichung im letzten Newsletter löste eine Debatte aus, in der sich nun auch die BSR-Tochter Berlin Recycling zu Wort meldet. Das zur Stadtreinigung gehörende Unternehmen sieht Land und Bezirk hier klar in der Pflicht. Mit welcher Begründung, das lesen Sie im aktuellen Leute-Newsletter. Weitere Themen dort unter anderem: