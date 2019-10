Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Eva Steiner war diesmal im Bezirk PANKOW unterwegs:

Projekt in der Prüfphase: Neues Windrad in Karow

Chaos-Bauprojekt auf dem Gutshof Rosenthal

Ein ehemaliger Schüler aus Prenzlauer Berg erinnert sich an die Zeit des Mauerfalls

Die bündnisgrüne Fraktion fordert Sofortmaßnahmen angesichts des Klimanotstands in Pankow

Drei Exemplare eines neuen Fotobandes über DDR-Relikte zu gewinnen

Herbstferien im Botanischen Volkspark

Brennendes Auto in Rosenthal

Nele Jensch schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Ausbau Radinfrastruktur: Erstmal keine Brücke über den Landwehrkanal

„Wichtig ist es, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen“: Die Fotografin Debora Ruppert portraitiert Wohnungslose auf Berlins Straßen

„Hasta que seamos libres“: Schriftstellerin Gioconda Belli zu Gast in Xhain

Günstig und nachhaltig: Bezirk veranstaltet Flohmarkt für Kindersachen

Bunter wird's nicht: Queer Slam im SO36

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

Bauzaun für Flüchtlingsunterkunft am Osteweg 63 aufgestellt: Die Bezirksbürgermeisterin ist „entsetzt“

1, 2, 3 – Konflikt vorbei: Das Kinderhaus Schönow und die Gemeinde Schönow-Buschgraben einigen sich - die Kita kann mindestens zwei Jahre, vermutlich sogar bis 2023 bleiben

Alles klar: Die neue Evangelische Grundschule Zehlendorf startet 2021 und zieht für die ersten zwei Jahre in die Pfarrlandstraße

Gegen Pinkler und Drogendealer: Bürger wollen, dass die „dunkle Ecke“ am Bahnhof Lichterfelde-Ost verschwindet

Es ist ein Projekt des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf und des Deutschen Theaters: 18 Jugendliche aus Warschau, Moskau und Berlin beschäftigen sich 30 Jahre später mit den Folgen der Wende – am 19. Oktober ist Premiere

Frauen, werdet Marketing-Rookies!

Über den guten Umgang miteinander: Die Freie Universität lädt jedermann zu Vorlesungen in den Offenen Hörsaal

Klimatipp: Esst gesund und vegetarisch - zum Beispiel in der FU-Mensa „Veggie No. 1“

Sind Briefkästen speziell für Autofahrer noch zeitgemäß?

