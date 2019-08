Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Christian Hönicke war wieder im Bezirk PANKOW unterwegs:

Pankow wird kaputtgespart: Kuscht die Bezirkspolitik vor dem Senat?

Breite Straße: Neue Baupläne für Kaufhallenbrache

Generelle Radfahr-Freigabe im Park: Widerstand gegen Grünen-Pläne

Hundebesitzer demonstrieren für Gassi-Erlaubnis auf Spielplatz

Schulplatznot: Wer kann hier nicht richtig rechnen?

Pilotprojekt: Touristen sollen Parks reinigen

Verwirrung um neue Baustelle im Mauerpark

Streit um Temporäre Spielstraße geht weiter

Corinna von Bodisco schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Griechisches Kraut und Honig im "Tee.Salon.Iki"

Oranienspäti-Räumung unter lautstarkem Protest am Mittwochmorgen

Leserpost zu den neuen Leitboys und -girls in der Tamara-Danz-Straße

Durchfahrtssperren im Samariterkiez aufgestellt

BVV startet in die zweite Jahreshälfte

Für und wider "Diese eG" – Offener Brief der "Mieter*innen und Genossen*innen", Bezirks-CDU will Sonderausschuss einberufen

Polizei empfiehlt nächtliche Schließung des Görlitzer Parks

"So bin ich! Ich bin so" – Fotoausstellung zur NS-Verfolgung von LGBT

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

„Bürger sind klug, die merken sehr genau, wenn an ihren Positionen in Wirklichkeit gar kein Interesse besteht“, sagt Nachbarin Christiane Dienel

Es wird enger: Mit dem Bezirkshaushalt 2020/2021 fängt das Sparen wieder an

Geplatzte Container-Träume: Die Ersatz-Schulbauten für fünf Grundschulen sind zu teuer

Jetzt rechnet der Bezirk: In Lankwitz und Steglitz-Nord fehlen mittelfristig 500 Schulplätze

Wildwest in Heckeshorn: Soll der Bezirk gegen den Senat Klage erheben?

Sommerfest in der Villa Mittelhof

50. Kirchenjubiläum in Lichterfelde

Kiezfest auf dem Kranoldplatz

