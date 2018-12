Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz: +++ Elf Jahre alt und schon Musical-Sängerin: Elena aus Lankwitz tritt bei „Evita“ auf +++ Hängt alle anderen ab: M48 ist die unpünktlichste Buslinie des Südwestens +++ Aus der BVV: FDP kämpft weiter gegen Dieselverbot, Linke wollen Hindenburgdamm umbenennen +++ Uferweg am Teltowkanal wird 2019 ausgebessert +++ Gefährliches Radeln auf der Grunewaldstraße +++ Krokodile und Prinzessinnen: Weihnachtsjazz in Zehlendorf +++ Feuerfest in der Domäne Dahlem +++ Neuer Versuch: Sochos- Sporthalle soll am 13. Januar eröffnet werden +++ Weihnachtsoratorium in Wannsee +++

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco: +++ Kollektiv »kaboom« erweckt Texte zum Leben: Ein Gedicht, vier Gerichte, vier Kreuzberger Restaurants +++ Karl-Marx-poly +++ Spenden für den Mädchenladen in der Reichenberger Straße +++ Kotti-Kalender abholen, „Berlin 2019“-Magazin gewinnen, mit Tagesspiegel-Papier einpacken – Geschenkprobleme gelöst +++ Letzte BVV-Neuigkeiten aus dem Jahr 2018 +++

Aus PANKOW berichtet Christian Hönicke: +++ Umweltamt: Großteil der Pankower Biotope zerstört +++ Weißensee: Arztpraxis soll verschwinden +++ CDU will Spielplatzbetrieb teilprivatisieren +++ Stadtplaner Martin Aarts: „Schick ist in Berlin ein Schimpfwort“ +++

