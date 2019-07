Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Corinna von Bodisco schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Vorkaufsfrist abgelaufen – Bewohner der Urban67 fordern die Startup-Fabrik Rocket Internet zur Übergabe des Hauses auf

"Faszinosum Friedhof": Kulturwissenschaftler Eckhard Siepmann führt durch den Dreifaltigkeitsfriedhof

Eckdaten und Kosten der #Kreuzbergrocks aka Findlinge in der Bergmannstraße

Picknick statt Grillen – Bezirksamt sammelt Rezepte

Holzmarkt-Betreiber und -Besucher demonstrieren für ein öffentliches Spreeufer

Bitte setzen - auf die Holzbänke von "Benching Berlin" am Landwehrkanal

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Diesmal war Patricia Wolf im Bezirk PANKOW unterwegs:

Erste Unfälle mit Elektrorollern: Wer kontrolliert auf den Straßen?

Kunst am Bau: KünstlerInnen protestieren gegen die Kündigung ihrer Ateliers

Neues auf Bötzow: Es tut sich was auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Felix Lorber:

Düppeler Jugendfußballer treffen Toni Kroos im Kino

Bezirksamt geht gegen Wohnungsleerstand vor

Nachbarschaftsinitiative Giesensdorfer Straße kämpft für Verkehrsberuhigung

Mögliche Zerkarien-Gefährdung auch in Steglitz-Zehlendorf

DRK sucht dringen Blutspender

Mein Biergarten-Tipp für Sie

Diskussion um Müllverschmutzung an Badeseen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.