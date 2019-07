Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Christian Hönicke war wieder im Bezirk PANKOW unterwegs:

Mauerpark: Erste „Schallschutzschale“ soll ab September getestet werden

Pankow sieht grün: Was bringen die neuen Radwege?

Jahn-Sportpark: Neues Stadion soll 135 Millionen Euro kosten – Anwohner fordern Neuplanung

Aus für „Buchholzer Kelterei“: Berlins letzte Mosterei ist endgültig geschlossen

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Corinna von Bodisco schreibt diesmal aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Eine Briefmarke für Rosa Luxemburg – ein Projekt von Jeanne Fredac

Protestpostkartenlesung für den Oranienspäti

Erlebnisbericht: #tagesspiegelleute längst auf Instagram – und wie eine Leute-Autorin versucht nachzuziehen

Netzwerk der „#200Häuser“

100 Spielerinnen kommen zum Frauen-Fußball-Kultur-Festival ins Willy-Kressmann-Stadion

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

Endlich auch im Südwesten: Die bezirkliche Mieterberatung startet am 6. August

Baustopp beim Brandschutz: Amt prüft, ob es bei der Sanierung der Nord-Grundschule zu Unregelmäßigkeiten kam

Bürger im Wald: Öffentliche Begehung des geplanten MUF-Standorts am Dahlemer Weg 247

Lesung: Neuer Krimi um das verschollene Gemälde „Der Turm der blauen Pferde“ von Franz Marc

Hitze-Service: Vier tolle Eisdielen im Südwesten

im Südwesten Raumschiff am Hüttenweg: Vor 50 Jahren war die Apollo-8-Mondkapsel die Attraktion auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest

Übrigens können Sie in unseren Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Ehe- und Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.