Corinna von Bodisco schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG unter anderem über diese Themen:

Mieter der Lobeckstraße in Kreuzberg wehren sich gegen Modernisierung durch Deutsche Wohnen: Wasserschäden, blockierte Fluchtwege, Ratten, herumliegende Baumaterialien, defekte Hausbeleuchtungen und Heizungen – darüber klagen Mieter der Lobeckstraße 64. Seit März 2019 führt die umstrittene Immobilitengesellschaft Deutsche Wohnen am und im Hochhaus Modernisierungen durch. Von etwa 120 Mietparteien sind 31 damit nicht einverstanden, sie wollen die höheren Mieten nicht zahlen und gründeten eine Mieterinitiative. Die Deutsche Wohnen hat sie nun verklagt. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) suchten die Mieter Hilfe beim Bezirk, denn obwohl das Haus im Milieuschutzgebiet liegt, habe das Amt noch nicht auf Hinweise zu den Missständen reagiert.

Kneipentipps für das Derby Hertha gegen Union

Tausende Hertha-Fans pilgern vom Boxhagener Platz Richtung Stadion

Keine Einigung zwischen Bezirk und Trägerverein zum Streit um das Baerwaldbad

Zwei Tagesspiegel-Kunstbücher "East Side Gallery" zu gewinnen!

Neues aus der BVV: Zwischennutzung der Parkletplätze, Kinderbetreuung für Bezirksverordnete, Solidarität mit der Partnerstadt Dêrik

Eva Steiner ist wieder für uns im Bezirk PANKOW unterwegs und hat zum Beispiel dieses für Sie:

Sozialstruktur in Gefahr: Verdrängung auf allen Ebenen

Ein Roman wird vom Leben eingeholt

Kleingärten sollen dauerhaft geschützt werden

Zwei Pankower Verlage zählen zu den Preisträgern des ersten Deutschen Verlagspreises

Neuer Pankower Frauenpreis ausgelobt

Großbrand in Rosenthal

Mauerreste in Arkenberge

Neubesetzung bei den Füchsen

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

Politischer Denkmalschutz: Wie 92 Zentimeter dafür sorgten, dass das Flüchtlingsheim am Osteweg genehmigt wurde

181 Kerzen: Erste Gedenkfeier für einsam Gestorbene

Kurz vor dem Mauerfall: Wie die heutige Bezirksbürgermeisterin hinter das Lenkrad eines DDR-Taxis kam und der spätere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sich über der Leitplanke der Autobahn Leipzig-Berlin übergab

Bessere Aussichten: Aktuell läuft schon auf 30 Prozent aller Bezirksamtscomputer Windows 10

Als der Ost-Berliner Marc mit Ben aus West-Berlin die Identitäten tauschte

Literaturfest für Kinder und Jugendliche zu 30 Jahre Mauerfall

Eine Look-Aha!-Situation: Wochenenden der Offenen Ateliers im Südwesten

Mit dem Ruder-Achter: Die erste Umrundung der Wannsee-Insel zwei Tage nach dem Fall der Mauer

