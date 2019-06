Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Diesmal ist Björn Seeling im Bezirk PANKOW unterwegs:

Warum die Panke kaum Wasser hatte

Tausende Strafzettel, aber kein Überblick

Der unvollendete Radweg auf der Danziger Straße

Pankow aus der Mode?

So bunt ist der Bezirk wirklich

Fahrgastverband zerlegt Info-Politik der S-Bahn

Neue Fotoausstellungen zeigen das Leben in der DDR

Nele Jensch schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Verkehrswende an allen Fronten: Aktivist*innen fordern Rückbau von Fahrradweichen, Bürgermeisterin Herrmann spricht sich gegen Priorität von Autos aus

Umbau des Fraenkelufers startet im August

Dauerärger um die Tamara-Danz-Straße geht weiter

"Einmal durch alle Welten": Interview mit Kinder- und Jugendthearapeutin Ulrike Presting

Let's jazz: Bergmannstraßenfest feiert 25. Jubiläum

Hip Hop mit feministischer Message: Freikarten für "Somos Guerreras" zu gewinnen

Neuer Spielplatz auf dem Rudolfplatz

Landpartie mitten in Kreuzberg: Drink mit Ausblick im Biergarten Jockel

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Felix Lorber:

Umstrittene Skulptur soll aus Zehlendorf verschwinden

„Schulcontainer“ in Berlin: Weitere MEB in Lankwitz geplant

„Parkmanager“ in Steglitz-Zehlendorf im Einsatz

Touristisches Highlight und besondere Kooperation: Eröffnung der Radrouten Südwest

Acht Monate Mentorin: Tandem-Programm für geflüchtete Kinder in Zehlendorf

Deutsche-Wohnen-Kooperation polarisiert

Japanische Künstlerin Maki Na Kamura in Steglitz

Tipp: Badestelle im Düppeler Forst

Zimmerpflanzen auf Wohnungssuche: Finissage im Botanischen Museum

Rechtspopulisten auf Social Media: Vortrag an der FU

