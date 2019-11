Auto versus Baum – immer wieder ärgern sich Leserinnen und Leser über Autos, die auf den Wurzeln der Straßenbäume, den Baumscheiben, abgestellt werden. Autos, die mit ihrem tonnenschweren Gewicht direkt auf die Wurzeln drücken, schädigen den Baum. Und es ist wie so oft in Berlin: Bereits seit 1982 ist es laut der Berliner Baumschutzverordnung verboten, den Straßenbäumen mit dem Auto auf den Füßen zu stehen. Aktuell wird dieses Vergehen mit 35 Euro Verwarnungsgeld geahndet, in der Realität aber fast nie. Was neben der Schädigung des Wurzelwerks noch dazu kommt: Beim Ein- und Ausparken werden auch immer wieder die Baumstämme selber angekratzt, angefahren, angerempelt, verletzt. Es gibt also gute Gründe, mit der Stadtnatur pfleglich umzugehen – und das geliebte Fahrzeug mit ausreichend Abstand zum Baum abzustellen.