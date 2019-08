Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Christian Hönicke war wieder im Bezirk PANKOW unterwegs:

Polizei schützt Falschparker und sieht Schuld bei Fußgängern

6000 fehlende Schulplätze: Bezirk sieht Schuld beim Senat

Behördenposse um fehlende Schulbusse

Temporäre Spielstraße in Kreuzberg statt in Pankow: Deutsches Kinderhilfswerk kritisiert Bezirksamt

Corinna von Bodisco schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Berlins erste Temporäre Spielstraße in der Böckhstraße gestartet

Leitboy-Montage gegen rücksichtslose Auto-Parkerei auf der Tamara-Danz-Straße

Mit dem Solibus nach Hamburg für den Oranienspäti

Mal Kultur auf 12 Quadratmetern Parkfläche machen

"Bilgisaray", der Palast des Wissens in der Oranienstraße 45 – ein Besuch in der Kiezküche

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

Städtischer „Urwald“, viel Müll, Wildbienen - und bald ein Flüchtlingsheim? Bürgerinitiative lud zur Begehung des Dahlemer Wegs 247

Bürger gegen Leerstand: Nennen Sie uns leerstehende Gebäude

Auf der Suche nach der besten Schrippe im Südwesten

Im südlichsten Zipfel Zehlendorfs: In Steinstücken wird gefeiert

Berliner Stadtwerke verhandeln mit Bezirk: Auf fünf Schuldächern könnten Solarstromanlagen errichtet werden

Satt und glücklich: Die lange Tafel der Arme-Leute-Essen

