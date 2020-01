Unsere Leute-Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf mehr als 178.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über:

Edith Pfeiffer ist 79 Jahre alt – sie wurde im Kriegsjahr 1941 geboren. Ihre Eltern wehrten sich gegen die Nazi-Diktatur und auch sie setzt sich heute aktiv dafür ein, dass sich das Grauen der Konzentrations- und Vernichtungslager nicht wiederholt. Die Lichterfelderin ist Mitglied der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN / BdA), die 1947 von jüdischen und nicht-jüdischen Überlebenden der Konzentrationslager und Folterkeller der Nazis gegründet wurde. In der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" bringen wir ein Interview mit ihr. Weitere Themen im Newsletter unter anderem:

75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Orte des Gedenkens in Steglitz-Zehlendorf

Alles gut im Bezirksparlament? Über neue Regeln und alte Wünsche

Investieren gegen die Markt-Macht des Investors: Am Kranoldplatz wollen Bürger selber Immobilien erwerben, um den Kiez zu retten

Super-Sporttag: Zwei Viertelfinalspiele um die Deutsche Hockey-Meisterschaft werden in Zehlendorf ausgetragen

Südwest-Vereine dominieren die Hockey-Bundesliga Ost

Neue Folgen der „Musikschuldoktoren“: Saite gerissen oder Mundstück verrutscht? Erste Hilfe beim Üben per Video

Bürgerbeteiligung – wie kann das gehen? Diskussion und Brezeln mit Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) und der grünen Bundestagsabgeordneten Katrin Göring-Eckart

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch unter anderem über:

Niemand soll vergessen sein: Bezirk hält erstmals Gedenkfeier für ordnungsbehördlich bestattete Menschen ab

Knöllchenrekord in Friedrichshain-Kreuzberg

Viel Lärm für nichts? Im grün regierten Xhain sind immer noch Laubbläser im Einsatz

Friedrichsberg statt Xhain?

"Concerts for Future": Neue Veranstaltungsreihe verbindet Popkonzerte und Klimaschutz

Feministische Perspektive auf den Mauerfall im FHXB-Museum

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke zum Beispiel mit diesen Themen:

Holocaust-Erinnerung: Leserinnen und Leser nennen uns ihre Gedenkorte in Pankow

Längere Grünphase als Sicherheitsrisiko für Fußgänger? Vekehrsverwaltung lehnt neue Ampelschaltung mit zynischer Begründung ab

Zum Jubeln: Inklusionsverein Pfeffersport wird von Bundeskanzlerin ausgezeichnet

Zum Weinen: Berühmtes Theater muss Pankow wohl verlassen

Scherbenärger: Bezirkspolitiker fordern Glascontainer außerhalb des S-Bahns zurück

Freiwillig verdrängt? Gentrifizierungsdebatte um Prenzlauer Berg geht weiter

Fahrstuhl oder Stehstuhl? Mieter bezahlen einen Lift, der nie funktioniert

Immer mehr Handwerker verlassen Pankow: Bezirksamt in Sorge

