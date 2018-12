Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch unter anderem über diese Themen: +++ Über 100 Prozent Mietsteigerung im letzten Jahrzehnt: In Kreuzberg ist Wohnen mittlerweile fast so teuer wie in Grunewald +++ Bezirk übt Vorkaufsrecht für die Karl-Marx-Allee 92/100 aus +++ Aus fürs Bergmannstraßenfest? CDU fordert Abbau der Parklets +++ Senat beschließt Bebauungsplan für SEZ-Gelände +++ Nachbarschaft: Im breakout Café von Luise Beier und Jonathan Scheer können Jugendliche Arbeitserfahrungen sammeln +++ Treppenwitz East Side Mall +++ Tagsüber dunkel, nachts Flutlicht: Netflix verhüllt Wohnhaus in Kreuzberg mit "Dogs of Berlin"-Werbung +++ Umfrage vom Görli-Parkrat: Was soll aus dem ehemaligen "Edelweiß" werden? +++

Aus PANKOW schreibt Christian Hönicke diesmal zum Beispiel über Folgendes: +++ Riskant: Die Erfahrungen des Verkehrsministers auf den Gehwegen von Prenzlauer Berg +++ Erholungsanlage Blankenburg: Bezirk verlängert Kündigungsschutz +++ "Blankenburger Süden": Initiative für "Variante X" +++ "Pankower Tor": Petition für "Panke Trail" +++ Massenhaft Autoeinbrüche in Niederschönhausen +++ Deutsche Wohnen: Stadtrat sieht "kein Koppelgeschäft" +++ Pro Nacht drei Tegel-Flüge +++ Hoffnung für Kinderbauernhof Pinke-Panke +++ Die schönsten Rodelberge +++ Stadtplaner Aarts: "Auch Pankow muss in die Höhe bauen" +++

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz unter anderem mit diesen Themen: +++ Gesehen werden - nicht nur zu Weihnachten +++ Drohungen und Vandalismus von rechts: Fichtenberg-Gymnasium setzt sich weiter für eine weltoffene Schule ein +++ Bauen am Wiesenschlag: Es werden weniger Mietwohnungen entstehen +++ Fahrradsattelheizung: Geschenkideen für Weihnachten 2019 +++ Vom Hoffen und Fallen: Viktoria 89 in der Insolvenz +++ Neue Welten: Ausflug zwischen die Sterne +++ Und zwischen den Feiertagen - Blues +++ Von Weihnachtsgottesdiensten bis Silvesterkonzerten +++

